Inzaghi, confermati dieci undicesimi. Staffetta in attacco – Sky

DIECI UNDICESIMI – Confermata quasi in toto la formazione-tipo di Simone Inzaghi, già vista anche contro il Cagliari. Un solo cambio, in attacco, con il ritorno da titolare di Edin Dzeko. Queste le ultime di formazione secondo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Solita difesa per i nerazzurri, con Dumfries a destra e Perisic a sinistra in vantaggio su Dimarco. Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo e davanti Dzeko potrebbe tornare titolare e fare la staffetta con Lautaro, affiancando così Alexis Sanchez alla sua seconda da titolare».