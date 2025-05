Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Inter: con lui due calciatori

Oggi conferenza stampa di vigilia di PSG-Inter, finale di UEFA Champions League. Saranno due i calciatori che parleranno insieme a Simone Inzaghi e risponderanno alle domande dei giornalisti presenti.

DUE IN CONFERENZA STAMPA – L’Inter ha lasciato questa mattina Appiano Gentile, direzione Monaco di Baviera, per dare il via ufficiale alla missione finale di UEFA Champions League. Un viaggio che segna l’ultimo passo prima della sfida contro il PSG, in programma domani sera all’Allianz Arena. E proprio oggi, venerdì 30 maggio, la giornata nerazzurra sarà scandita da due momenti fondamentali: la conferenza stampa ufficiale UEFA e l’allenamento aperto ai media. Ma a catturare l’attenzione è soprattutto la presenza, al fianco di Simone Inzaghi, di due colonne della squadra: il capitano Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

PSG-Inter, in conferenza stampa due i giocatori insieme a Inzaghi!

RISPOSTE AI GIORNALISTI – In un appuntamento solitamente riservato al tecnico e a un solo calciatore, l’Inter ha scelto di portare in conferenza due dei simboli più rappresentativi del suo gruppo. Un segnale forte, non solo sul piano simbolico, ma anche sulla compattezza e sull’identità della squadra. Lautaro Martinez, leader tecnico ed emotivo, e Barella, cuore pulsante del centrocampo, saranno i volti del club davanti alla stampa internazionale. L’incontro con i giornalisti è previsto per le ore 16:45 alla Fusball Arena München e sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del club. Al termine della conferenza, alle 17:30, la squadra scenderà in campo per la rifinitura, l’ultimo allenamento prima della finale. Un momento utile per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici, ma anche per respirare il clima dello stadio che domani sarà teatro della sfida più attesa della stagione.