Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter: l’orario

Inzaghi presenterà in conferenza stampa Milan-Inter, terzo derby stagionale. Ecco tutte le informazioni utili per seguirla e l’orario scelto.

L’INCONTRO CON I GIORNALISTI – Dopo la vittoria dell’Inter in Champions League con il Monaco, il mese di febbraio per l’ Inter si apre subito con una sfida fondamentale, il derby contro il Milan. Domenica 2 febbraio alle ore 18:00, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per affrontare i rossoneri nella stracittadina valida per la 23ª giornata di Serie A. Un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo scudetto. Alla vigilia della sfida, come da tradizione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, che si terrà sabato 1 febbraio alle 12:30 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Sarà l’occasione per il tecnico piacentino di analizzare la partita, fare il punto sulla condizione della squadra e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Tra i temi principali, inevitabilmente, ci saranno le condizioni di alcuni giocatori chiave, tra cui Hakan Calhanoglu, che sta cercando di recuperare in extremis per affrontare il suo ex club, e Mehdi Taremi, ancora in dubbio per la sfida.

Come seguire la conferenza stampa di Inzaghi

IN TEMPO REALE – Domenica 2 febbraio alle ore 18:00, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per affrontare i rossoneri nella stracittadina valida per la 23ª giornata di Serie A. Sabato la conferenza stampa con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 12:15 con la diretta testuale delle parole di mister Inzaghi, permettendo a tutti i tifosi nerazzurri di seguire le parole dell’allenatore in tempo reale.