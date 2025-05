Inzaghi in conferenza stampa prima di PSG-Inter: data e ora

Arrivano novità sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della finale di UEFA Champions League. Ecco quando e a che ora si terrà l’appuntamento davanti ai giornalisti prima di PSG-Inter.

DATA E ORA – Manca sempre meno alla sfida più attesa della stagione: sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League 2024/25, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un appuntamento storico per il club nerazzurro, che torna a giocarsi il titolo europeo a distanza di due anni dalla finale di Istanbul. Nel frattempo, prosegue l’avvicinamento al match. Nella giornata di venerdì 30 maggio, alla vigilia della finale, si terrà la conferenza stampa ufficiale dell’Inter, prevista per le ore 16:45 presso la Munich Football Arena. A parlare davanti ai giornalisti sarà l’allenatore Simone Inzaghi, che risponderà alle domande della stampa nazionale e internazionale. Al suo fianco, come da prassi UEFA, ci sarà almeno un calciatore nerazzurro. Come sempre, l’evento sarà seguito in tempo reale dalla nostra redazione un quarto d’ora prima dell’inizio.

La conferenza di Inzaghi alla vigilia di Barcellona-Inter e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). E da ultima novità quella del canale WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).