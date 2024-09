Inzaghi, conferenza stampa prima di Inter-Stella Rossa: data e ora

Dopo la vittoria contro l’Udinese arriva un nuovo impegno per i nerazzurri: tra due giorni la sfida in Champions League tra Inter e Stella Rossa. Di seguito le informazioni utili sulla conferenza stampa di mister Simone Inzaghi.

PRIMA CASALINGA – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare la Stella Rossa in quello che sarà il secondo incontro della sua Champions League, il primo da disputare in casa. I nerazzurri arrivano a questa sfida con il sorriso, dopo aver sconfitto l’Udinese con il punteggio di 3-2 al Bluenergy Stadium. A dare maggiore carica emotiva è la doppietta siglata da Lautaro Martinez nel corso della gara, trattandosi delle sue prime reti in questa stagione. I nerazzurri si attendono di poter contare su un argentino tornato nello stato di forma ammirato nella scorsa annata, così da poter rendere molto più concrete le ambizioni stagionali del club in Italia e in Europa.

Inter-Stella Rossa, conferenza stampa in Champions League per Inzaghi!

DATA E ORARIO – Il fischio d’inizio è previsto tra soli due giorni, con diverse attività in programma per la vigilia della partita. Tra queste c’è ovviamente la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi, che domani – lunedì 30 – risponderà alle domande dei giornalisti. Con lui ci sarà anche un giocatore, come da protocollo UEFA. L’appuntamento avrà inizio alle ore 15:00 presso il BPER Training Centre.