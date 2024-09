Inzaghi, conferenza stampa prima di Inter-Milan: data e ora

Dopo la gara contro il Manchester City arriva un nuovo impegno per i nerazzurri: tra due giorni l’atteso derby contro il Milan. Di seguito le informazioni utili sulla conferenza stampa di mister Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Domenica 22 settembre, alle ore 20:45, assisteremo al primo derby stagionale tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca. Per i nerazzurri si tratterà dell’occasione per confermare quanto di buono fatto vedere in occasione della sfida contro il Manchester City, nel match pareggiato per 0-0 in Champions League. Per i rossoneri, invece, si tratterà di dimostrare che il vero Milan sia quello visto nel 4-0 contro il Venezia invece che nell’1-3 contro il Liverpool in Champions League. L’incontro sarà anche l’ultima chiamata per il tecnico Paulo Fonseca, posto di fronte all’obbligo di vincere per conservare il suo ruolo nel club rossonero.

Inter-Milan, conferenza stampa in Champions League per Inzaghi!

DATA E ORARIO – Archiviato il match di Champions League contro il Manchester City, terminato con un pareggio per 0-0, i nerazzurri spostano il focus sul derby. Il fischio d’inizio è previsto tra soli due giorni, con diverse attività in programma per la vigilia della partita. Tra queste c’è ovviamente la conferenza stampa di mister Inzaghi, che domani – sabato 21 – risponderà alle domande dei giornalisti. L’appuntamento avrà inizio alle ore 14:30 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile.