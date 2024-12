Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter: l’orario!

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi alla vigilia della sesta partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen andrà in conferenza stampa alle ore 19.00 dalla BayArena, dove l’Inter giocherà martedì 10 dicembre alle ore 21. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 18:45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

SFIDA – L’Inter di Inzaghi venerdì ha vinto in maniera convincente contro il Parma, grazie alle reti di Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram. I nerazzurri ora sono pronti a rituffarsi nuovamente sulla Champions, nella cui classifica figurano al secondo posto quando mancano tre giornate al termine. Percorso importante con cinque gol fatti e zero subiti finora. Dopo il pareggio con il Manchester City, l’Inter ha vinto le successive quattro partite contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia. Ora un altro avversario temibile come i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, allenati da un astro nascente del calcio internazionale come Xabi Alonso.