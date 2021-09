Inzaghi concentrato su Inter-Bologna: vigilia di lavoro, senza chiacchiere

Inzaghi vuole dimenticare velocemente il beffardo KO in Champions League ed è già virtualmente a San Siro per Inter-Bologna di Serie A. Alla vigilia è previsto solo lavoro per preparare al meglio la partita di sabato pomeriggio (ore 18:00)

SUBITO IN CAMPO – Archiviata la delusione di Inter-Real Madrid, in casa nerazzurra si pensa già al prossimo impegno. Che è imminente. Domani – venerdì 17 settembre – sarà già giorno di vigilia. In programma Inter-Bologna, quarta giornata di campionato. L’Inter di Simone Inzaghi vuole salire subito a quota 10 punti in Serie A (vedi classifica), per cui servirà una vittoria tra le mura amiche. Per farlo, nessuna distrazione sul menù. Saranno circa 48 ore (ormai 46 e mezzo, ndr) di concentrazione e lavoro. Con poche parole. Anche per questo non è prevista la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Inter-Bologna, anche se il tecnico quasi sicuramente rilascerà una breve dichiarazione al canale tematico Inter TV. Tra eventi ravvicinati funziona così. Il fitto calendario non permette grandi margini di chiacchiere in casa nerazzurra, bastano già quelle all’esterno…