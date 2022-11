Inzaghi con il solito dubbio in difesa, decisone presa su Brozovic!- SI

Simone Inzaghi sta preparando la gara di domenica contro l’Atalanta. Gli 11 dell’Inter a Bergamo saranno i soliti, rimane il dubbio in difesa.

DUBBIO – Pochi dubbi secondo Sportitalia per Simone Inzaghi. Contro l’Atalanta giocheranno gli 11 a cui ha abituato i tifosi nell’ultimo periodo. Davanti ad Andrè Onana giocheranno sicuramente Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il ballottaggio è tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, con l’italiano favorito. Con Matteo Darmian out, sicura la titolarità di Denzel Dumfries, così come quella di Federico Dimarco. Il centrocampo non verrà cambiato: Marcelo Brozovic non verrà rischiato. Davanti c’è ovviamente Lautaro Martinez, affiancato ancora una volta da Edin Dzeko.