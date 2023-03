Inzaghi con l’enigma difesa prima della Fiorentina: paradosso de Vrij – CdS

L’Inter spera di non perdere altri pezzi in difesa. In attesa di “vedere” Matteo Darmian e Francesco Acerbi oggi con l’Italia, Simone Inzaghi fa la conta in difesa considerando anche gli altri giocatori in giro per l’Europa. Paradosso de Vrij, chiamato d’urgenza e “costretto” a tornare in Italia. I dubbi del tecnico piacentino secondo il Corriere dello Sport.

IN DIFESA – Simone Inzaghi nei prossimi giorni dovrà sciogliere inevitabilmente dei dubbi prima della sfida contro la Fiorentina alla ripresa del campionato. Stefan de Vrij, convocato d’urgenza dopo un virus intestinale che ha colpito cinque giocatori, ieri ha fatto rientro in Italia per l’imminente nascita del figlio. Il paradosso sta nel fatto che l’Inter non lo ha avuto a disposizione e contro la Francia è andato in panchina, e per la sfida contro il Gibilterra non ci sarà per il motivo spiegato prima. Ma questo è il male minore.

IN GIRO PER L’EUROPA – Tra convocazioni e giocatori in recupero – non ci sono stati difensori realmente a disposizione. Con la situazione di Skriniar a catturare inevitabilmente le maggiori attenzioni. Stasera sia Acerbi che Darmian ultimeranno gli impegni con l’Italia: entrambi hanno davanti una settimana completa di lavoro ad Appiano Gentile. Indisponibile anche Raoul Bellanova, impegnato con l’Under-21 e Denzel Dumfries con l’Olanda.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona