Inzaghi: «Con la Sampdoria sorte non amica! Barella? Ci tiene e a volte…»

Inzaghi ha parlato alla vigilia di Inter-Udinese, match in programma domani (sabato) a San Siro alle 20.45 e valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro a Inter TV

SORTE E CINISMO – Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Udinese: «Noi cerchiamo sempre la vittoria, a Genova chiaramente la sorte non ci è stata amica. Probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, però la squadra ci ha provato fino al 95′ a vincere la partita. Chiaramente questa solidità delle ultime partite è un ottimo dato, merito di tutta la squadra che sta difendendo bene. Domani sappiamo che sarà una partita tosta contro una squadra di valore, molto forte sia fisicamente che tecnicamente».

CARICA – Inzaghi prosegue parlando delle possibili scelte di formazione e del nervosismo di Nicolò Barella: «Un turno di riposo per Lautaro Martinez? Adesso mancano ancora l’allenamento di oggi e domani, cercherò di fare le valutazioni opportune. Anche domani avrò bisogno di tutti. Barella nervoso? Barella tiene tantissimo alla causa, ha una grandissima carica e ha sempre voglia di vincere. Normale che questa carica a volte lo fa innervosire ma sappiamo che tipo di ragazzo è, ho grandissima fiducia in lui e ho grande fiducia in tutti. La partita di domani sarà da fare nel migliore dei modi, nonostante la Champions League che incombe il nostro focus sarà esclusivamente sull’Udinese».

IMPEGNI – Inzaghi conclude parlando anche dei prossimi impegni: «Io penso che la nostra voglia, più di un match di rivalsa, sia quella di fare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico. Udinese, Porto e Bologna? Sono tre partite importantissime, tutte in una settimana e chiaramente dovremo essere bravi ad affrontarle nel migliore dei modi. Ora nella nostra mente c’è l’Udinese».