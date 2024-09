Inzaghi a colloquio con i giocatori: filtra una volontà per Udinese-Inter – Sky

Simone Inzaghi, in occasione della seduta dell’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, è andato a colloquio con i giocatori. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, filtra una volontà in casa Inter dopo la sconfitta nel derby

COLLOQUIO – Si lavora sul campo e non solo ad Appiano Gentile dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Simone Inzaghi ha iniziato la preparazione per Udinese-Inter, una partita che assume grande importanza per i nerazzurri. Bisognerà infatti dare la svolta dopo gli ultimi risultati e, soprattutto, la stracittadina di domenica. Per questo il tecnico nerazzurro ha deciso di andare a colloquio con i giocatori, analizzando nuovamente tutti gli errori che hanno portato all’ultima sconfitta, con la voglia di lavorare perché certe situazioni non vadano a ripetersi. E, soprattutto, tornare a riavere quella solidità difensiva che lo scorso anno ha avuto un grosso impatto nella vittoria del campionato.

Inter, Inzaghi al lavoro: una volontà chiara in vista dell’Udinese (e non solo)

NESSUN PROCESSO – In ogni caso la parola d’ordine ad Appiano Gentile è “Calma”. La volontà di Simone Inzaghi e del suo staff è ben chiara: non c’è nessuna voglia di fare processi o aprire crisi dopo la sconfitta con il Milan. Una sconfitta che va presa come tale, seppur con una brutta prestazione, senza esagerazioni o senza esasperare la situazione. La situazione in classifica è ancora molto corta e l’Inter non è l’unica tra le big a essere partita a rilento. Adesso il focus è tutto rivolto alla partita contro l’Udinese, in vista della quale si lavorerà sugli errori delle ultime gare. Per cercare di tornare fin da subito a vincere e convincere.