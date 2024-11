Inzaghi chiede la svolta all’Inter: Firenze per rompere un tabù – CdS

L’Inter vola a Firenze per giocare contro la super Fiorentina di Palladino. Uno scontro diretto vero e proprio al vertice. Simone Inzaghi chiede la svolta ai suoi.

SVOLTA – Fiorentina-Inter sarà appunto scontro diretto e per la Beneamata sarà il quinto da inizio stagione. Dopo aver rifilato quattro gol all’Atalanta, ad inizio campionato, i campioni d’Italia si sono bloccati contro Milan, Juventus e Napoli. In queste tre partite, l’Inter ha racimolato appena due punti, perdendo ai dieci dalla fine contro i cugini e pareggiando amaramente contro bianconeri e azzurri, sprecando un doppio vantaggio e un rigore. Insomma, a Firenze, Inzaghi vorrà rompere un tabù di questa stagione. Lo scorso anno, gli scontri diretti furono decisivi per la vittoria del ventesimo scudetto. L’Inter li vinse tutti, tranne quello che con la Juventus a novembre, terminato 1-1.

L’Inter e gli scontri diretti: variabile Champions League

DOPPIO IMPEGNO – La partita di domani sarà una tappa molto importante, non solo perché si tratta di uno scontro ad alta quota, ma anche perché l’Inter andrà a sfidare una Fiorentina in forma smagliante. Nelle ultime undici partite, ha vinto dieci volte, perdendo solamente in Conference League contro l’Apoel Nicosia. L’Inter ha un ottimo score recentemente a Firenze, avendo vinto sempre nelle ultime quattro trasferte. Inoltre, lo scontro diretto arriva nuovamente dopo una sfida di Champions League. Era successo con il Milan, arrivato subito dopo il Manchester City. Prima del Napoli c’era stato l’Arsenal, mentre lo Young Boys si era inserito tra Roma e Juventus. Un dato: l’unico scontro diretto vinto dall’Inter, quello con l’Atalanta, era arrivato quando ancora le coppe europee non erano iniziate.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia