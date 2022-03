Inzaghi, chi in difesa? Un ex per sostituire l’infortunato de Vrij – CdS

Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha già scelto il giocatore che di fatto prenderà il posto dell’infortunato Stefan de Vrij in difesa.

TERZO CENTRALE – D’Ambrosio è in netto vantaggio su Ranocchia, e agirà sul centro-destra della difesa a tre. Giocando da ex di turno, dopo essere stato quattro anni nel Torino. L’Inter lo ha preso proprio dalla società granata, a gennaio del 2014. E Inzaghi, già martedì scorso a Liverpool, individuava in D’Ambrosio il rinforzo per una difesa orfana di De Vrij. Riuscendo a non prendere gol nemmeno dal Liverpool, al termine di quattro partite consecutive – tra campionato, Coppa Italia e Champions League – con la porta inviolata

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona