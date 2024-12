Inzaghi, chi con lui in conferenza stampa? L’Inter indica il giocatore!

Simone Inzaghi questa sera parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. Definito anche il giocatore che sarà al fianco del mister.

GIOCATORE IN CONFERENZA STAMPA – A parlare al fianco di Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, grande ex della partita, sarà al fianco del tecnico per presentare l’atteso incontro, che si giocherà alla Bay Arena. L’orario della conferenza stampa sarà in serata, quando l’Inter, in partenza verso la Germania nel pomeriggio, arriverà nella fredda Leverkusen. I due, dunque, risponderanno alle domande dei colleghi presenti in studio. Il turco giocherà dall’inizio la partita di domani, come sempre al centro della regia.

Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter

GRAN PARTITA – Inzaghi e Calhanoglu presenzieranno in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. Partita fondamentale anche in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri, secondi in classifica a quota 13 punti, sono ad un passo dall’ingresso diretto nel G8. Ma bisognerà fare punti in Germania, contro un Bayer reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato, coppa e Champions League. L’ultima partita persa in casa in Champions League dal Bayer è stata col Porto nell’ottobre del 2022.