Inzaghi cerca la vera Inter: a Barcellona con le 3 armi migliori – CdS

Questa sera il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Simone Inzaghi rivuole la sua vera Inter e punta sulle tre caratteristiche che hanno reso questa squadra celebre.

TUTTO PRONTO – Il grande giorno è arrivato: stasera al Montjuic Barcellona-Inter. Andata delle semifinali di Champions League. Dopo aver perso quasi tutto, la Beneamata si ritrova nel palcoscenico più importante. L’obiettivo è chiaro e in testa a tutti i giocatori: ritornare a Monaco di Baviera e rivivere la seconda finale di Champions negli ultimi tre anni. Ma l’ostacolo è il peggiore. Perché di fronte, c’è probabilmente la squadra migliore al mondo. I blaugrana, ancora in corsa per fare il Triplete, arrivano dopo sei anni ad una semifinale di Champions League e dopo 10 sognano nuovamente di alzare al cielo quel trofeo (l’ultima volta nel 2015 contro la Juventus a Berlino).

Inzaghi rivuole la vera Inter contro i ragazzi terribili del Barcellona

FORTISSIMI – Flick si affida ai suoi giovani ruggenti: da Lamine Yamal a Pedri, passando per Cubarsì, Ferran Torres, fino ai più “vecchi” (si fa per dire) Raphinha e Frankie de Jong. Il Barça gioca un calcio meraviglioso, fanno della difesa alta e del fuorigioco le armi migliori. L’età media è addirittura di 25 anni, quella dell’Inter 29,5. La rosa del Barça vale un miliardo di euro ed esprime una potenza offensiva spaventosa: 155 reti in 53 partite ufficiali, 37 in Champions alla media di 3,09 per gara. Una dote di 27 reti in Europa appartiene al tridente. Yamal e Raphinha irresistibili. Dribbling e progressioni, ti bruciano con un ricamo e accelerando. Inzaghi deve ritrovare la vera Inter, praticamente quella in formato Champions League, capace di regolare squadroni come Arsenal e Bayern Monaco. La vera Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, fatta di solito muro difensivo, palleggio e ripartenze veloci.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania