Inzaghi in cerca di conferme: la probabile formazione in Udinese-Inter

Udinese-Inter non è alle porta ma Inzaghi certo non aspetterà il weekend per decidere la probabile formazione della sua squadra. L’Inter è attesa da una trasferta insidiosa ma la tabella di marcia verso lo Scudetto non può arrestarsi a causa della sempre più caotica lotta salvezza

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo ma non ultimo Monday Night di Serie A in programma per l’Inter, attesa dalla trasferta di Udine, nel mese di aprile. E salvo sorprese Simone Inzaghi riuscirà finalmente a schierare la sua formazione-tipo. Contro l’Udinese è previsto il rientro in porta del numero uno Yann Sommer, rimasto precauzionalmente a riposo contro l’Empoli dopo aver smaltito l’infortunio rimediato con la Svizzera. Nessuna modifica in difesa, dove Alessandro Bastoni sta facendo la differenza a suon di assist. A centrocampo solito ballottaggio sulla fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che in Udinese-Inter daranno vita all’ennesima staffetta stagionale. Al centro, in cabina di regia, Hakan Calhanoglu dovrebbe ritrovare la miglior forma. In attacco scelte praticamente obbligate, sebbene il grande ex Alexis Sanchez attenda una sorta di “premio” sotto forma di fiducia da titolare. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter di Serie A, in attesa dei primi veri aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Udinese-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.