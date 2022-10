Inzaghi cambia le fasce contro il Viktoria Plzen ma non sarà l’unico cambio – CdS

Simone Inzaghi (assente in panchina) contro il Viktoria Plzen a San Siro cambierà gli interpreti sulle fasce rispetto la sfida contro la Fiorentina, ma secondo il Corriere dello Sport, non sarà l’unica modifica di formazione.

MODIFICHE – Alessandro Bastoni sarà il primo innesto di Simone Inzaghi in vista di Inter-Viktoria Plzen. Dopo due panchine di fila in campionato il difensore è pronto a rientrare. Aveva lasciato il posto ad Francesco Acerbi dal finale di Barcellona-Inter in avanti. Fasce ritoccate, rispetto alla vittoria di Firenze: stavolta gli indiziati sono Denzel Dumfries e Robin Gosens. Anche da loro, l’Inter d’Europa ha ricavato i gol necessari. Per l’olandese, oltretutto, quello dell’andata col Viktoria è stato il primo assoluto in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona / ASS