Inzaghi cambia l’attacco dopo i 120′ di Coppa Italia? Non solo Dzeko

Inzaghi potrebbe apportare qualche modifica in attacco dopo i centoventi minuti giocati in Coppa Italia. Nuovo ballottaggio con Edin Dzeko.

NUOVO BALLOTTAGGIO – Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Cagliari in piena lotta salvezza e in trasferta. Un sfida tutt’altro che semplice per i nerazzurri freschi di vittoria allo stadio Olimpico di Roma dopo la Coppa Italia conquistata contro la Juventus. Il tecnico piacentino potrebbe cambiare ancora una volta l’attacco, puntando forte su Joaquin Correa. L’argentino nelle ultime ore sembrerebbe aver insidiato Edin Dzeko, tanto da essere addirittura in vantaggio per una maglia da titolare. Solo oggi il mister scioglierà i suoi dubbi di formazione qualche ora prima la partita, per questo motivo seguiranno aggiornamenti. Anche Alexis Sanchez scalpita in panchina, soprattutto dopo il gol realizzato contro l’Empoli in campionato.