Inzaghi cambia ancora? Ultimissimo dubbio di formazione per Roma-Inter

Inzaghi ha scelto dieci undicesimi nerazzurri per Roma-Inter. La formazione dovrebbe essere quella annunciata, ma resta un piccolissimo dubbio in difesa. Come riportato da Sky Sport, in ogni caso Bastoni ci sarà

PROBABILE FORMAZIONE – Il recupero di Alessandro Bastoni permette a Simone Inzaghi di fare un ragionamento extra sulla difesa da schierare a Roma domani. La notte porterà consiglio all’allenatore dell’Inter, che deve decidere il ruolo del numero 95 nerazzurro. La certezza è che giocherà alla sinistra di Milan Skriniar, intoccabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima opzione vede Bastoni in mezzo con Federico Dimarco terzo sinistro. L’alternativa è la conferma di Danilo D’Ambrosio terzo destro, quindi di Skriniar in mezzo con Bastoni sul centro-sinistra. Bastoni ci sarà, comunque. Ultimissimo dubbio di formazione per Inzaghi: Dimarco o D’Ambrosio? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Roma-Inter di domani, sabato 4 dicembre (ore 18:00).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 95 A. Bastoni, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.