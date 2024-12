Inzaghi e Calhanoglu, intoppo in conferenza stampa! Un imprevisto – Sky

Un piccolo intoppo ha modificato il programma della vigilia del match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la conferenza stampa è stata rinviata di qualche minuto.

IMPREVISTO – Inter in viaggio in direzione Leverkusen, in Germania. L’aereo dei nerazzurri ha subito un lieve ritardo. Questo contrattempo ha avuto ripercussioni sul planning previsto per la giornata, costringendo a posticipare l’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu di circa venti minuti. La conferenza stampa alla vigilia del match era originariamente fissata per le ore 19:00 presso la sala stampa della BayArena. Tuttavia, il ritardo dell’aereo in partenza da Milano ha causato una riorganizzazione degli orari. L’Inter, che aveva completato la rifinitura mattutina ad Appiano Gentile, è partita per la Germania nel pomeriggio, ma un imprevisto tecnico ha provocato uno slittamento del volo. Inzaghi e Calhanoglu, che avrebbero dovuto parlare ai media all’orario previsto, arriveranno dunque con un leggero ritardo al luogo designato. Il posticipo è stato confermato dalla società nerazzurra e comunicato ai giornalisti presenti.