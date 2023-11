Inzaghi attento a tutto prima di Juventus-Inter: valutazioni sul… riposo – TS

Inzaghi cura in maniera maniacale l’avvicinamento a Juventus-Inter. L’allenatore, in vista del derby d’Italia, ha definito anche la tabella del riposo per i nazionali e non: Tuttosport dà le date.

GESTIONE – Per Juventus-Inter sarà fondamentale anche il riposo, visto che sono ben quattordici i convocati dalle nazionali. Oggi e domani si ferma anche chi non è partito, ad Appiano Gentile si torna a lavorare martedì ancora con un gruppo molto ridotto. Questo perché Simone Inzaghi darà ventiquattro ore di tranquillità alla maggior parte dei rientri. Chi finisce domani (i cinque dell’Italia più Kristjan Asllani) tornerà in gruppo mercoledì, mentre chi scenderà in campo martedì (Marko Arnautovic, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Yann Sommer e Marcus Thuram) lo farà giovedì a -3 da Juventus-Inter. L’unica eccezione è per i sudamericani, che completano le loro partite nella notte italiana fra martedì e mercoledì. Giovedì pomeriggio sono attesi Carlos Augusto e Lautaro Martinez, si spera anche Alexis Sanchez. Il dubbio per lui è perché non c’è volo diretto da Quito, dove giocherà il Cile, e quindi dovrà tornare dall’Ecuador in patria per poi andare in Italia. Domani si alleneranno solo Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Juan Guillermo Cuadrado, quest’ultimo alla ricerca di un posto fra i convocati di Inzaghi in Juventus-Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.