Inzaghi: «Secondo tempo approccio diverso dall’Inter. Ora lavorare, senza proclami!»

Inzaghi dopo la sconfitta in Juventus-Inter 1-0, in un’intervista realizzata a Rai Radio 1 il tecnico nerazzurro sottolinea la differenza di approccio tra primo e secondo tempo, e soprattutto i tanti errori sotto porta.

APPROCCIO DIVERSO (E SBAGLIATO) – Simone Inzaghi non è per nulla contento dell’atteggiamento dell’Inter nel secondo tempo della sfida poi persa con la Juventus. Il tecnico nerazzurro ha così analizzato la sfida, sottolineando quanto sia importante ora tornare a lavorare senza proclami di alcun tipo: «Con un primo tempo così non puoi andare a riposo sullo 0-0. I ragazzi hanno fatto un grande primo tempo con coraggio e tecnica, ma abbiamo sbagliato troppo sotto porta. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come nel primo tempo. Appena abbiamo sistemato un po’ di cose abbiamo subito il gol. In determinate partite non puoi permetterti di sbagliare tutto quello che abbiamo sbagliato. I ragazzi hanno fatto una prestazione di valore, ci dispiace per la sconfitta che non è meritata. Dobbiamo andare avanti e lavorare ancora di più senza proclami. La classifica è corta, siamo tutte lì: ci sarà da lavorare tanto».