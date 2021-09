Inzaghi ancora ‘fermo’ alla vigilia: niente conferenza per Inter-Atalanta

Inter-Atalanta non vedrà, ancora una volta, Inzaghi in conferenza stampa. Oggi, alla vigilia del big match della sesta giornata di Serie A, il tecnico non presenterà la partita come già successo altre volte.



DI NUOVO “MUTO” – Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta. Come accaduto anche con Antonio Conte, in caso di tanti impegni ravvicinati, l’allenatore non risponderà alle domande dei giornalisti il giorno prima della partita. Si tratta della terza volta consecutiva: non l’aveva fatto nemmeno prima del Bologna e della Fiorentina. Stesso discorso prima del Verona, alla seconda giornata. Per il tecnico, ovviamente, l’appuntamento è rimandato alle interviste post partita (o anche nell’immediato prepartita, dopo le formazioni ufficiali). Inzaghi parlerà alla vigilia, con un giocatore, lunedì prima di Shakhtar Donetsk-Inter di Champions League, come da programma UEFA.