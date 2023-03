Inzaghi, analisi video alla squadra dopo Spezia: indicazione chiara contro il Porto – TS

Altra sconfitta per l’Inter, altra visita dei dirigenti ad Appiano Gentile. Anche ieri, come dopo Bologna, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno seguito l’allenamento, ma soltanto per supervisionare il lavoro. Come specificato questa mattina in edicola da Tuttosport, Simone Inzaghi dopo lo Spezia ha parlato alla squadra ma con toni distesi. Indicazione in vista della sfida con il Porto.

L’ANALISI – Simone Inzaghi dopo la disfatta di La Spezia ha analizzato il video con il resto della squadra. I toni dell’allenatore sono stati decisi ma non si è trattato di un processo per direttissima come dopo Bologna: lì non c’era stata la prestazione, mentre venerdì la squadra ha prodotto tanto, concretizzato poco e commesso i soliti errori dovuti alla mancanza di equilibri difensivi. Su quello si dovrà fare molto meglio in Portogallo per evitare di venire sbranati dagli avversari. Servirà dunque più equilibrio in trasferta, a partire dalla sfida di Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino