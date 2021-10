Inzaghi, allenamento di rifinitura decisivo. Calhanoglu cambia i piani – CdS

Inzaghi proverà la formazione titolare oggi nel corso dell’allenamento di rifinitura. Calhanoglu scombussola i piani del tecnico prima di Inter-Sheriff.

DA APPIANO GENTILE – Inter-Sheriff, Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione e oggi nel corso dell’allenamento di rifinitura proverà l’undici titolare. La caviglia di Calhanoglu non ancora a posto dopo la botta subita in Nazionale ha cambiato un po’ i piani del tecnico che adesso dovrà scegliere uno tra Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Matìas Vecino. Non si possono fare calcoli in vista di questa sera, conta solo la vittoria alla luce della sconfitta maturata in campionato contro la Lazio, e in vista della prossima, importante sfida contro la Juventus, in programma domenica. Il cileno potrebbe essere in vantaggio per una maglia da titolare, sia oggi che contro i bianconeri, il suo temperamento potrebbe tornare utile al tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.