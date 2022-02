Inzaghi aggiunge Gosens alle sue armi ma non cambia: le ultime su Milan-Inter

Inzaghi piano piano riavrà a disposizione tutti. Il prossimo innesto sarà Gosens, che rappresenta una novità anche per l’Inter. In vista di Milan-Inter di Coppa Italia non sono previsti stravolgimenti tecnico-tattici dall’inizio, tutt’altro

TORNANO I TITOLARISSIMI – Il pareggio di Genova chiude il mese da incubo per l’Inter di Simone Inzaghi (vedi focus). Si torna subito in campo grazie al Derby di Milano di Coppa Italia, la cui andata si giocherà martedì 1° marzo. In Milan-Inter è prevista la prima convocazione da calciatore dell’Inter per Robin Gosens, che comunque non partirà titolare ma completerà solo la panchina a disposizione di Inzaghi. Confermato Ivan Perisic a sinistra, quindi. Per quanto riguarda la formazione titolare, in difesa tornerà Milan Skriniar al posto di Danilo D’Ambrosio nel ruolo di terzo destro. In attacco, invece, Lautaro Martinez scalzerà Alexis Sanchez dal 1′ per affiancare Edin Dzeko (vedi editoriale). Per il resto, solo conferme: è l’Inter migliore possibile per Inzaghi, in questo momento. Unico assente Joaquin Correa, la cui convocazione per Milan-Inter al momento appare complicata (ma non impossibile) rispetto a quella di Gosens.