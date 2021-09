Inzaghi, 200 panchine in Serie A e contro D’Aversa ha sempre vinto – CdS

Inzaghi verso Sampdoria-Inter, la sua duecentesima partita in Serie A. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, contro D’Aversa ha sempre vinto.

STATISTICHE – Il 2 aprile 2016, Simone Inzaghi era a Terni sulla panchina della Lazio Primavera, vincendo 4-3 (rimontando lo 0-2). Il giorno dopo Stefano Pioli perse 4-1 il derby, Lotito lo esonerò e Simone si ritrovò catapultato sulla panchina dei grandi, vincendo la sua prima partita contro il Palermo (3-0) grazie alla doppietta di Klose. Domenica prossima saranno passati 1.981 giorni quando Simone festeggerà le 200 presenze in Serie A, contro una delle sue vittime preferite, la Sampdoria, e contro un allenatore con cui ha sempre vinto, cioè D’Aversa (sette volte su sette).

Fonte: Corriere dello Sport – Massimo Perrone