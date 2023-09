Zubimendi: «Pareggio con l’Inter ingiusto! Meritavamo di più»

Zubimendi è deluso per il risultato di 1-1 di Real Sociedad-Inter. In un’intervista all’UEFA parla del pareggio in Champions League.

DELUSO – Martin Zubimendi dopo Real Sociedad-Inter: «Siamo delusi perché abbiamo perso punti. Prima della partita il pareggio con l’Inter suona bene, ma dopo penso che meritavamo di più. Per me la Champions League è il torneo a cui tutti puntiamo e poterlo fare a casa mia, con questi colori davanti a questa gente è la cosa più bella. Credo che dobbiamo mantenere la personalità che abbiamo dimostrato oggi. Alla fine ono grandi, ma la Real Sociedad è in Champions League e al livello delle migliori. Dobbiamo continuare così».