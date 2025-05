Zielinski: «Vittoria di qualità e meritata. Inter, crederci fino alla fine!»

Dalla vittoria a Torino alla corsa scudetto, passando per la finale di Champions League: ecco tutte le sensazioni di Piotr Zielinski sulla sua Inter.

QUALITÀ – Piotr Zielinski, subentrato nel corso di Torino-Inter, analizza la prestazione e la vittoria della sua squadra: «Sapevamo che non era facile. Il Torino è un avversario tosto, con qualità, però noi abbiamo approcciato bene la partita. Eravamo concentrati, poi abbiamo messo in campo le nostre qualità e abbiamo vinto meritatamente. Questa corsa allo scudetto può continuare fino all’ultima giornata? Certo, l’obiettivo è rendere la vita più difficile a loro. Hanno tre partite, da stasera gliene rimangono due. Noi prima di tutto ne dobbiamo vincere due e sperare che loro le perdano».

Zielinski al termine di Torino-Inter

TUTTI PRONTI – Piotr Zielinski prosegue: «Ognuno di noi deve dare il massimo, sia in allenamento che nella partita e poi sarà il mister a decidere chi andrà in campo dall’inizio. Ma sappiamo che anche quelli che entrano sono molto importanti, lo abbiamo dimostrato anche col Barcellona col gol decisivo di Frattesi. Dobbiamo essere tutti pronti per questa battaglia e sperare di vincere».

PUNTI PERSI – Piotr Zielinski conclude: «Quanto ci pesa aver lasciato qualche punto per strada? Ci pesa un pochino perché guardando anche la partita di stasera e le qualità che abbiamo, purtroppo abbiamo perso un paio di punti in più. Ma finché abbiamo la possibilità dobbiamo crederci perché abbiamo la qualità e poi ci sono due partite. Dobbiamo vincerle e poi sperare nel passo falso del Napoli».