Zielinski: «Vincere per essere competitivi, speriamo gli altri scivolino»

Zielinski è atteso titolare stasera da Inter-Verona, il quartultimo impegno in Serie A e in mezzo alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole su Inter TV in vista dell’anticipo odierno.

NON MOLLARE ORA – Piotr Zielinski presenta Inter-Verona: «Ritrovare la concentrazione? È importantissimo. Sappiamo che non possiamo più sbagliare, dobbiamo sperare di vincere tutte le partite in campionato e sperare che gli altri scivolino. È importante anche per preparare martedì, ma pensiamo al Verona che può farci soffrire. Sfida mentale oltre che fisica? Sì, sarà molto importante il fattore mentale. Dobbiamo palleggiare bene e come sappiamo fare noi, cercando anche qualche tiro da fuori per sbloccare la partita. Spero che succeda così e che vinciamo. Indirizzarla da subito? L’Hellas è una buona squadra, dobbiamo stare attenti e concentrati. Giochiamo qui davanti al nostro pubblico, vogliamo vincere per essere ancora competitivi».