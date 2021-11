Zielinski: «Una buona partita, non meritavamo di perdere»

Piotr Zielinski, autore di un gol in Inter-Napoli 3-2 di questa sera, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo il fischio finale della sfida di questa sera al Giuseppe Meazza.

POTEVAMO FARE MEGLIO – Zielinski ritiene che la sconfitta sia immeritata: «Nel secondo tempo abbiamo creato più di una situazione per fare gol. Ci dispiace perché nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. In campionato non avevamo mai perso, è arrivata in questa partita secondo me non meritata. Potevamo sicuramente pareggiare o vincere. Purtroppo è andata così ed è arrivata la prima sconfitta».

DARE UNA MANO – Zielinski parla delle sue condizioni: «Ora mi sono ripreso. Sto bene e cerco di migliorare partita dopo partita. Ora sto bene e voglio dare il mio contributo. Oggi purtroppo il mio gol non è bastato. Ci saranno altre partite dove dare una mano alla squadra»