Zielinski ‘sponsorizza’ Zalewski: «Servirebbe all’Inter. Ci spero!»

Piotr Zielinski ha parlato dell’ipotesi di mercato legata al possibile trasferimento di Nicola Zalewski all’Inter nella sessione invernale di calciomercato. Questo il commento del calciatore nerazzurro che vale da “endorsement” in merito all’arrivo del connazionale a Milano.

IL PUNTO – Nicola Zalewski potrebbe approdare all’Inter, nella finestra invernale di calciomercato, in prestito con diritto di riscatto. La Roma non ha per il momento aperto a tale possibilità, essendo stizzita per il rifiuto del polacco al trasferimento al Marsiglia a titolo definitivo, ma la sensazione è che le squadre possano trovare un accordo in base alla volontà comune dei giallorossi e del polacco di separarsi a gennaio.

Zalewski all’Inter? Zielinski non ‘vede l’ora’!

LE DICHIARAZIONI – A parlare del possibile passaggio del connazionale all’Inter è stato Piotr Zielinski, il quale ha potuto assistere da vicino alla crescita del giovane calciatore della Roma con la sua Nazionale. Il centrocampista nerazzurro si è espresso in merito a tale ipotesi durante un’intervista concessa a TVP Sport: «Per me e per tutta l’Inter sarebbe una buona opzione, perché sappiamo che tipo di giocatore è Nico. Lo apprezzo molto, ne conosco le capacità e il possibile apporto alla nostra squadra. Se dovesse arrivare all’Inter, sarei molto contento. Lui ci servirebbe sicuramente».