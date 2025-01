Zielinski: «Sparta Praga fermo da un po’! Inter lotterà ovunque»

Zielinski è intervenuto dallo Stadion Letná dove tra poco, alle ore 21, andrà in scena Sparta Praga-Inter, partita valevole per la settima giornata della fase campionato della nuova Champions League. Ecco quanto dichiarato nel pre-match di Sky Sport

VALORE – Piotr Zielinski ha parlato così prima del fischio d’inizio di Sparta Praga-Inter: «Tutti sappiamo che questa è una partita fondamentale, giochiamo con una squadra che è stata ferma in campionato. Sarà la loro prima partita dopo tanto tempo, vorranno dimostrare il loro valore. Non sarà semplice ma noi vogliamo dimostrare il nostro. L’Inter è costruita per competere in tutte le competizioni, abbiamo una rosa ampia con qualche infortunio ma abbiamo giocatori che vogliono dimostrare il loro valore e non ci saranno problemi. Lotteremo fino alla fine ovunque».