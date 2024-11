Zielinski: «Napoli? Ho rispetto ma ora con l’Inter. Spero di vincere!»

Piotr Zielinski riparte titolare in Inter-Arsenal dando ancora un grosso contributo alla squadra di Simone Inzaghi. Il centrocampista polacco dà la sua interpretazione della partita pensando già alla prossima di campionato contro l’ex Napoli.

SOFFERENZA E FORZA – Piotr Zielinski interviene su Sky Sport 24 al termine di Inter-Arsenal. Il centrocampista polacco analizza la prestazione della sua squadra affermando: «Vittoria sporca dell’Inter? Bisogna vincere anche le partite così a volte, non sempre conta giocare bene per poi magari non vincere le partite. Oggi abbiamo sofferto tanto, contro una squadra molto forte, però alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Abbiamo vinto e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e dei punti in classifica. Abbiamo già giocato con due squadre che possono lottare per vincere questo titolo».

Zielinski mette nel mirino Inter-Napoli

PRESENTE E PASSATO – Piotr Zielinski continua: «Io penso e spero che questa squadra possa arrivare molto molto lontano. C’è grandissima qualità, giocatori fortissimi e come squadra siamo forti. Anche quando non giochiamo bene e soffriamo abbiamo vinto e questa è una grande forza. Cercheremo di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il Napoli? Sarà emozionante, ho vissuto otto anni meravigliosi lì. Sarò una partita molto difficile. Ovviamente spero di vincerla perché ora gioco per l’Inter e darò tutto per questa maglia. Sono convinto che faremo una grande partita. In caso di gol esulterei? No, certo che no. Per il rispetto che ho di quella maglia no. Però spero di vincere».