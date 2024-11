Zielinski: «L’Inter punta a vincere tutto. Ma occorre lavorare!»

Piotr Zielinski ha parlato al termine di Inter-Lipsia, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri.

LE DICHIARAZIONI – Piotr Zielinski si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Inter-Lipsia, vinta dai nerazzurri grazie all’autorete di Castello Lukeba: «Sicuramente è bello vincere in Champions, soprattutto davanti al nostro pubblico. Il Lipsia è una squadra fisica, abbiamo sofferto tanto ma siamo stati bravi a mantenere il risultato. Stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo contenti ma altrettanto consapevoli della necessità di vincere ancora per qualificarci tra le prime otto».

Zielinski e gli obiettivi dell’Inter

IL SOGNO – Zielinski si è successivamente concentrato su quelli che sono i traguardi che l’Inter intende raggiungere in questa stagione. Il polacco ha sottolineato come non ci si debba porre dei limiti: «Ogni giocatore sogna di arrivare in finale. I miei compagni l’hanno già fatta, sanno cosa voglia dire. Dobbiamo vincere più partite possibile per cercare di arrivare in fondo e vincere la competizione. Abbiamo una squadra forte e vogliamo competere su tutti i fronti. Intendiamo cercare di vincere in ogni competizione».