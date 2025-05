Zielinski: «Inter grande stagione, io a tratti! Ora segnale al mister»

Zelinski è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 20.45. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

SOFFERENZA – Piotr Zielinski parla così prima di Inter-Verona: «Una stagione un po’ così per me? Proprio così, una grande stagione da parte dell’Inter, la mia a tratti. Quando ero quasi in forma mi infortunavo, per l’ultimo infortunio ho sofferto tanto. Spero adesso di tornare più in forma possibile per fare queste quattro partite in campionato e fare il massimo in Champions League. Stasera sarà molto importante per me e per chi ha giocato meno, dobbiamo mandare segnali positivi al mister perché abbiamo tante partite importanti e dobbiamo essere tutti pronti».