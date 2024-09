Zielinski: «Inter, siamo forti e lo dimostriamo! Società speciale»

Zielinski ha dato una grande mano all’Inter a uscire indenne dall’Etihad Stadium, con il pareggio per 0-0 sul campo del Manchester City. Il giocatore è apparso soddisfatto nell’intervista rilasciata nel post partita di Inter TV.

PUNTO D’ORO – Piotr Zielinski dopo il bel pareggio di Manchester City-Inter: «Mia prima da titolare? Sicuramente ottime sensazioni. A parte che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo, abbiamo giocato alla pari e abbiamo creato tante occasioni per fare gol e vincere la partita. Sono soddisfatto più per la squadra che per la mia partita. Mentalità giusta? Certo, siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare con tutte le squadre la nostra qualità e la nostra capacità di creare gioco, fare bene e cercare di vincere le partite. Siamo forti e l’abbiamo dimostrato anche stasera».

Per Zielinski stasera esordio da titolare con la maglia dell’Inter

L’INSERIMENTO – Zielinski sul suo approccio col mondo Inter: «In generale è una società speciale con tanti giocatori speciali. C’è tanta concorrenza che è uno stimolo, è un piacere giocare questa squadra e cercherò di lavorare per far bene e rendere felici i tifosi e tutta la famiglia Inter. Il derby? Sicuramente dobbiamo essere pronti e concentrati, perché sarà un’altra partita difficilissima con un grande avversario di tutto rispetto. Però noi giocheremo in casa, cercheremo di fare bene e vincere la partita».