Zielinski: «Il vero Zielinski ancora non si è visto! Mancato il quinto gol»

Zielinski parla al termine di Inter-Juventus, big match della nona giornata di Serie A andato in scena a San Siro alle ore 18 e finito in parità con ben otto gol in totale, di cui due siglati proprio dal polacco dagli undici metri. Ecco cosa ha detto a DAZN

RAMMARICATO – Piotr Zielinski parla così dopo Inter-Juventus: «Sicuramente è stata una buonissima partita, poi in alcuni episodi dovevamo essere più concentrati e aggressivi per non far ripartire la Juventus in contropiede perché sapevamo che è forte di gamba. Ci hanno fatto gol e alla fine abbiamo pareggiato una partita che sembrava vinta. Cosa è mancato? Il quinto gol. Abbiamo creato occasioni e situazioni per chiuderla, ma nonostante questo eravamo sul 4-2 e dovevamo portare a casa la vittoria. Il vero Zielinski ancora non si è visto, sono soddisfatto della partita ma rammaricato per non aver raggiunto la vittoria. Lautaro Martinez mi ha dato la palla del rigore? È andata così, anche stamattina abbiamo provato a calciare i rigori. Ho fatto bene e subito Lauti è venuto da me a chiedermi se volevo tirare e lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il primo gol per questa maglia prestigiosa, spero di farne tanti altri. Sul secondo rigore gli ho dato la libertà di scegliere, mi ha chiesto di nuovo se volevo calciare e ho detto di sì, ma avesse voluto calciare lui glielo avrei lasciato».