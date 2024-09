Zielinski: «Giocato alla pari del Manchester City! Spero in altre chance»

Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Manchester City-Inter, match andato in scena alle ore 21.00 all’Etihad Stadium e valevole per la prima giornata della nuova Champions League. Ecco quanto dichiarato a Prime Video nel post partita

ALLA PARI – Piotr Zielinski parla così al termine di Manchester City-Inter: «Abbiamo affrontato una grandissima squadra che può mettere in difficoltà ma nello stesso tempo abbiamo giocato alla pari. Si è visto, abbiamo creato alcune occasioni, potevamo sfruttarle e potevamo anche vincere. Accettiamo e prendiamo questo punto su un terreno difficile. Sicuramente era importante per me, poi esordire con questa maglia in Champions e su un campo difficile non è facile, però sono contento. Ringrazio il mister per l’opportunità e spero ci siano tante altre occasioni per poter dimostrare le mie qualità ma soprattutto per vincere».