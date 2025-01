Zielinski: «Sarà difficile ma l’Inter ha studiato bene il Bologna!»

Tutto pronto a San Siro per Inter-Bologna. Nel pre partita del match di recupero della diciannovesima giornata Piotr Zielinski racconta le sue impressioni ai giornalisti di Dazn.

IL MASSIMO – Piotr Zielinski dichiara prima dell’inizio di Inter-Bologna: «Ovviamente questa è una partita molto importante. Cercheremo di fare il massimo per ottenere i tre punti che sono fondamentali per la classifica e anche per il nostro cammino. Spero che questa partita mi permetta di salire in cattedra. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, abbiamo studiato bene il Bologna. Speriamo che con le nostre qualità riusciremo a fare la nostra partita e a vincerla».

Zielinski nel pre partita di Inter-Bologna

IMPIEGO – Prima di Inter-Bologna, nella quale Simone Inzaghi ha scelto di schierarlo nuovamente dal primo minuto, Piotr Zielinski dichiara: «Adesso trovato una continuità? Sono contento. Sicuramente mi dispiace per i ragazzi che rimangono fuori, perché sono dei campioni e ci mancano tanto. Però questo è il momento di dare una mano alla squadra. Quelli che giocano devono dare il massimo per vincere e per far tornare in forma i nostri ragazzi». Queste le dichiarazioni del centrocampista polacco, che commenta le tante assenze, fra centrocampo e difesa, che attualmente recano qualche problema di troppo alla squadra nerazzurra.