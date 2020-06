Zielinski al 45′: “Napoli-Inter, non è semplice senza...

Zielinski al 45′: “Napoli-Inter, non è semplice senza tifosi. Più cattivi…”

Piotr Zielinski, ha detto la sua ai microfoni di “Rai Sport” al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, terminata al momento con il punteggio di 1-1 con gol di Dries Mertens quasi allo scadere (vedi articolo).

FINE PRIMO TEMPO – Piotr Zielinksi al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco ha parlato della partita Napoli-Inter: «Nell’intervallo il mister ci dirà cosa non ha funzionato, nel secondo tempo usciremo più concentrati e più cattivi. Stadio vuoto? Sicuramente non è semplice, eravamo abituati che i nostri tifosi ci davano una grossa spinta, però purtroppo dobbiamo rispettare le regole, cerchiamo di vincere questa partita anche per loro».