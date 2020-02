Zielinski al 45′: “Inter-Napoli? Giochiamo per vincere! Vogliamo...

Zielinski al 45′: “Inter-Napoli? Giochiamo per vincere! Vogliamo il gol”

Condividi questo articolo

Piotr Zielinski al termine del primo tempo di Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia, ai microfoni di “Rai Sport” ha detto la sua riguardo il match e l’occasione sprecata qualche secondo prima la fine del primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO – Piotr Zielinski parla così su Rai Sport dopo i primi quarantacinque minuti: «Ho sprecato un’occasione però abbiamo fatto una grandissima azione, peccato che non è stata finalizzata bene. Stiamo giocando bene, speriamo di poter far male. Noi giochiamo sempre per vincere le partite. Nel secondo tempo cerchiamo di fare gol».