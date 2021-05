Zhang: «Scudetto risultato del lavoro di 5 anni! Porta speranza»

Zhang ha parlato a Inter TV dopo la festa scudetto. Queste le dichiarazioni del presidente sul risultato raggiunto.

GRAN TRIONFO! – Così Steven Zhang a Inter TV: «Molto difficile dire parole dopo questo trionfo. Speriamo di poterlo condividere con tutti i tifosi. Spero che i tifosi siano contenti, che tutti godano il momento. Questa è la ragione per cui il calcio, lo sport e lo spettacolo esistono. Danno speranza, per tutta la vita oltre che per le competizioni. Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni, con miglioramenti stagione dopo stagione. A volte conta la fortuna, ma il risultato di oggi è tutto frutto del duro lavoro di questi cinque anni. Abbiamo raccolto i frutti, con queste caratteristiche si possono ottenere grandi cose».