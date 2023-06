Zhang: «Orgoglioso dell’Inter! Cercheremo di fare sempre meglio»

Steven Zhang risponde ai microfoni di Mediaset Infinity dopo la sconfitta dei nerazzurri nella finale di Champions League. Il Presidente dell’Inter si dice soddisfatto del suo club e pensa già al futuro.

PROGETTO – Steven Zhang si complimenta con la sua Inter, nonostante la sconfitta contro il Manchester City: «Sono molto molto orgoglioso della mia squadra, di tutti i componenti dello spogliatoio, dallo staff all’allenatore ai giocatori. Perché tutti consideravano l’Inter, soprattutto prima della partita, come sfavorita. Invece la sfida ha dimostrato tutt’altro, che la squadra può giocare allo stesso livello delle migliore d’Europa. Il progetto che abbiamo è chiaro ed è ripartire. Questo dev’essere un punto di ripartenza, cercare di fare sempre meglio pensando giorno per giorno e cercare di costruire una squadra che possa arrivare qua. Nessuna stagione è perfetta ma bisogna essere orgogliosi. Ogni giorno si lavora per migliorare e per fare meglio ma quello che resta, soprattutto per questa stagione, è la capacità di essere riusciti a fare grandi cose. Evidentemente, potrà esserci anche in futuro».