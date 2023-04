Zhang: «Ora la rivincita al Milan! Commosso per Correa, il futuro…»

Steven Zhang ha parlato su Prime Video dopo Inter-Benfica, che ha decretato l’approdo dei nerazzurri in semifinale di Champions League. Orgoglioso il presidente

RIVINCITA − Zhang orgoglioso per il traguardo e pensa al Milan: «Abbiamo iniziato da lontano, abbiamo giocatori che non avevano vinto niente e molto bello arrivare in semifinale di Champions League. Rivincita per noi per quello che è successo nel passato e lo scorso anno, ho grande motivazione. Quarto posto? Ogni partita è come se fosse una finale, in campionato la squadra deve fare di tutto come in Champions League. Esultanza terzo gol? Contento perché Correa non segnava da tanto tempo, ero commosso. Mi darebbe fastidio lasciare l’Inter perché ho fatto di tutto per poter far lavorare il mio staff e tutta la squadra. Non stiamo parlando con nessuno, siamo concentrati per andare avanti».