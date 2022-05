Zhang: «Inter, tantissimi campioni! Campionato? Siamo sempre affamati»

Steven Zhang celebra la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia, contro la Juventus. Ecco le parole del presidente nerazzurro a Sky Sport.

GIOIA SFRENATA – Steven Zhang festeggia la Coppa Italia 2021/22, vinta dall’Inter contro la Juventus. Per il presidente nerazzurro è il terzo trofeo dopo lo Scudetto e la Supercoppa Italiana (vinta sempre contro i bianconeri, ai supplementari). Ecco le sue parole per celebrare il trofeo, e lanciare la volata in questo finale di stagione: «Sono arrivato da solo in questo club e in questo Paese. Ma adesso ci sono tantissimi campioni, dentro il campo e fuori. Voglio ringraziare tutti, chiunque abbia supportato il nostro lavoro fantastico. Siamo sempre affamati, non è mai abbastanza per un club come l’Inter: in campionato non è ancora finita. Quando sono arrivato sei anni fa, la Juventus era il club migliore, in campo e fuori. La vittoria di stasera dimostra che l’Inter è adesso uno dei club migliori, su tutti i livelli. Il nostro obiettivo? Rimanere gli stessi, col club sempre competitivo in ogni stagione, raccogliendo sempre più trofei. La vittoria di stasera? Ogni tanto serve anche un po’ di fortuna».