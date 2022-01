Zhang: «Inter, ora i risultati pagano e danno energia! Doppia dedica»

Zhang ha parlato nell’immediato post partita di Inter TV della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a caldo sulla memorabile finale del Meazza.

VITTORIA AL 121’! – Il presidente Steven Zhang commenta Inter-Juventus: «Questo è un grande risultato che dimostra il grande lavoro dei giocatori e dell’allenatore. La squadra ha fatto bene, è prima in classifica ma questo è il risultato del grande lavoro fuori dal campo. E di quanto fatto in questi nostri sei anni. Questa vittoria ci dà speranza, dopo sei anni i risultati stanno pagando. Dà grande energia per il futuro. Una dedica? Di sicuro a tutti i nostri tifosi di tutto il mondo, senza il loro supporto non sarebbe possibile. Poi a tutte le persone che lavorano nella società, a ogni singola persona che ha messo i suoi sforzi per questi risultati».