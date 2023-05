Zhang: «Inter, costruita una squadra da finale! Una dimostrazione»

Il presidente Zhang fa proseguire la lunga serie di interviste su Inter TV al termine del derby delle semifinali di Champions League contro il Milan. Ecco le sue parole a seguito dell’accesso alla finale di Istanbul.

PAROLA AL PRESIDENTE – Soddisfazione enorme per Steven Zhang dopo Inter-Milan: «Una grande soddisfazione, significa che abbiamo fatto le cose giuste come lavoro. Abbiamo costruito una squadra capace di arrivare in finale durante questi anni. La stagione non è finita, abbiamo ancora tante partite e ognuna è come una finale per noi. Da quando siamo arrivati qui però eravamo consapevoli di potercela fare. Cosa significa per me la finale? La dimostrazione di aver fatto vedere, con giocatori, staff e dirigenti, di aver fatto le cose giuste per il club. Questo ci dà la motivazione per continuare. Cercheremo di fare del nostro meglio in finale, a prescindere da quale sia l’avversario. Siamo i finalisti, siamo forti abbastanza per sfidare chiunque».