Zhang: «Felici per il traguardo raggiunto. Inter, continuiamo così!»

Steven Zhang dopo Porto-Inter terminata 0-0 ma con il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League da parte dei nerazzurri, intervistato da Mediaset si è detto soddisfatto per l’enorme traguardo raggiunto dalla squadra.

ENORME SUCCESSO – Zhang dopo Porto-Inter 0-0 su Mediaset ha parlato così: «È stato un duro lavoro del club che si è poi riflesso con i traguardi raggiunti da parte del gruppo squadra. Siamo veramente felici per questa vittoria importante per motivare anche a fare meglio in futuro. Il nostro obiettivo è quello di continuare a competere ad alto livello e questo è il modo migliore».